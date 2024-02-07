Эр-Рияд, 7 февраля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Саудовская Аравия согласится на нормализацию отношений с Израилем только при признании Тель-Авивом государства Палестина и выводе израильских войск с территории сектора Газа. Об этом 7 февраля сообщило министерство иностранных дел королевства в соцсети X (ранее Twitter).

«Королевство обсудило с администрацией США свою твёрдую позицию, что дипломатических отношений с Израилем не будет без признания независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, а также без окончания агрессии Израиля в секторе Газа и вывода всех оккупационных израильских сил из сектора Газа», — говорится в опубликованном заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не сможет нормализовать свои отношения с Тель-Авивом, пока не начнётся долгосрочное урегулирование палестинского вопроса. По его словам, это единственный выгодный для королевства путь.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов 3 февраля заявил ИА Регнум, что на самом деле к перемирию не стремятся ни Израиль, ни ХАМАС, и ситуация в зоне конфликта является сложной. Он уточнил, что самым чувствительным вопросом в этой ситуации является тема с израильскими заложниками в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда ХАМАС обстрелял территории Израиля ракетами и захватил ряд израильских населённых пунктов, взяв там заложников. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи» и освободила занятые населённые пункты, а с конца октября Тель-Авив начал наземную операцию в Газе.