Эр-Рияд, 17 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Саудовская Аравия сообщила официальным лицам США о прекращении любых переговоров относительно урегулирования отношений с Израилем, сообщил арабский интернет-портал Elaph со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным источника портала, этот шаг Саудовской Аравии вызван в первую очередь отказом правительства Нетаньяху от уступок в отношении палестинцев. Отмечается, что американская администрация сообщила официальным лицам Израиля об этом решении королевства.

Как передавало ИА Регнум, Саудовская Аравия не признаёт Израиль, страны не имеют дипломатических отношений. Кроме того, ни один израильский министр не посещал Эр-Рияд, в том числе для участия в мероприятиях ООН.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое соглашение, которое может быть достигнуто между Израилем и Саудовской Аравией, должно будет учитывать интересы и третьих сторон, в том числе палестинцев, и что гарантий урегулирования отношений между двумя странами нет.