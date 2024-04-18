Кетовский район, Курганская область, 18 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Сообщения о якобы прорыве дамбы в селе Большое Чаусово в Курганской области не соответствуют действительности. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба администрации Кетовского муниципального округа.

Донат Сорокин/ТАСС

«В социальной сети распространяется недостоверная информация о том, что в селе Большое Чаусово прорвало насыпную дамбу, сооружённую для защиты села», — проинформировала администрация.

Отмечается, что осуществляющие постоянный контроль дежурные специалисты выявили небольшую протечку под бетонными плитами моста, после чего на месте оперативно организовали работу техники.

В пресс-службе поблагодарили участников работ по укреплению защитных сооружений и отметили, что запас грунта для подсыпки и оперативной ликвидации возможных протечек сформировали и администрация округа намерена дополнительно подвезти грунт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 апреля в пресс-службе главка МЧС по Курганской области предупредили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана будет в ближайшие дни подниматься. По данным ведомства, он может подняться от 25 до 100 см за один-два ближайших дня.

Ранее в этот же день в администрации Курганской области заявили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки подрос на 105 см, составив 970 см. Отмечалось, что вода в Тоболе продолжает прибывать.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 апреля призвал жителей Белозерского округа срочно эвакуироваться из-за волны паводка. Он также рекомендовал жителям Кургана из микрорайонов ниже дамбы по левому берегу Тобола приготовиться к эвакуации.