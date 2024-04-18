Оренбург, 18 апреля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области восстановили газоснабжение 14 317 абонентов — это более половины потребителей, отключенных в целях безопасности из-за паводка, сообщило 18 апреля правительство области.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов — это более 50% потребителей», — сообщило правительство.

По состоянию на 8:00 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 45 СНТ оказались подтоплены 15 444 жилых дома, 22 537 приусадебных участков.

За сутки в области от воды освободилось 876 жилых домов, 1634 приусадебных участка. При этом подтопило 1208 домов и 1214 участков. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировали 16 547 человек, в том числе 4648 детей. В пунктах временного размещения остались 994 человека, в том числе 190 детей.

В Орске подтоплены 2438 домов, 2438 приусадебных участков. Эвакуировали 2557 человек, в том числе 801 ребёнка. В пяти ПВР разместили 572 человека, в том числе 81 ребёнка.

По данным регионального правительства, уровень воды в Урале в Орске за сутки снизился на 22 см и составил 555 см. В Оренбурге уровень Урала упал на 35 см и составил 1074 см. В Илеке — на 1 см и составил 917 см. Уровень воды на реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки вырос на 38 см и в 8:00 достиг отметки 873 см, что выше опасной отметки на 3 см.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске обесточенными оказались объекты Кумакского водозабора. Проблемы с водоснабжением были почти во всех городских районах.

Из-за паводка в Орске 18 апреля снизили энергоснабжение объектов водоканала. В ночь на 18 апреля сработала защита подтопленной ЛЭП Орского производственного отделения «Оренбургэнерго». В течение ночи бригады «Оренбургэнерго» перевели питание части оборудования на другую линию.

Глава Орска Василий Козупица сообщил, что уровень воды в реке Урал снизился и позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы. Сотрудники МЧС сняли заглушки у посёлка Форштадт.

В Орске 5 апреля частично разрушилась дамба. Жителей эвакуировали из затопленных районов, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Накануне, 17 апреля, президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. О ситуации с паводками в регионах главе государства доложил глава МЧС Александр Куренков.