Москва, 18 апреля, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает буйным больным командующего эстонскими силами обороны генерала Мартина Херема, пригрозившего уничтожением городов Ивангород и Печоры в случае нападения России на Эстонию. Об этом дипломат сообщила 18 апреля «Известиям».

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС Командующий вооруженными силами Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем

Её попросили прокомментировать заявление генерала, что эстонская армия «разнесёт» приграничные российские города, в случае «агрессии» России. Он также заявил об уверенности в победе Эстонии.

«Буйный больной», — сказала Захарова журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс 12 апреля призвал признать Московский патриархат террористической организацией. Он заявил, что внесёт предложение в парламент республики. Если это произойдёт, в Эстонии запретят деятельность Русской православной церкви.

Захарова, комментируя заявление Ляэнеметса, заявила, что у него проблемы с логикой, а также видны признаки душевного нездоровья. Она напомнила, что с представителями РПЦ встречается в том числе папа Римский.