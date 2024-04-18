Амстердам, 18 апреля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Крупнейший в Нидерландах телепровайдер Ziggo приостановил вещание детского канала BabyTV после того, как на нём дважды показали «российскую пропаганду» в результате взлома сети хакерами, сообщил информационный портал nu. nl.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По информации издания, в обоих случаях показывали один и тот же фильм. Первый раз это произошло 28 марта, и несанкционированное вещание длилось недолго, а второй раз 17 апреля, и длилось вещание уже 13 минут.

«Мы шокированы изображениями, которые транслировались сегодня днём ​​через BabyTV», — заявил журналистам представитель Ziggo.

Он рассказал, что в фильме показывали руины городов после бомбардировок. Компания пообещала расследовать инцидент. Телеканал временно не будет работать.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале хакеры взломали сервер украинского телеканала «Эспрессо». Они запустили в эфир ролик, в котором показали разрушенные города, показав причастность США к конфликту на Украине. В видео призвали украинцев остановиться.

Также в феврале хакеры взломали сервер украинского телеканала «Прямой» и запустили пророссийские лозунги. В них говорилось, что США и глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожают Украину, а также о новых предстоящих победах российской армии после освобождения Авдеевки.