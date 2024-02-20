Киев, 20 февраля, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Украинский телеканал «Эспрессо» подвергся хакерской атаке. В понедельник, 19 февраля, злоумышленники взломали эфирную систему, заявили в пресс-службе канала.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

«В понедельник около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала. Злоумышленники разместили в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных городов, видео с Джо Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к конфликту на Украине», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники предприняли все необходимые меры безопасности, телеканал намерен обратиться в правоохранительные органы по факту произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года украинские пользователи пожаловались на массовые сбои в работе оператора связи «Киевстар», в результате которых абоненты не могли воспользоваться мобильной связью и интернетом. По словам главы мобильного оператора Александра Комарова, в результате хакерской атаки был ограничен виртуальный доступ к системе. При этом он, не предоставив каких-либо доказательств, обвинил Россию в причастности к произошедшему. 4 января начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк заявил, что кибератака на «Киевстар» вызвала «катастрофические» разрушения сетей, были уничтожены тысячи виртуальных серверов и ПК.