Москва, 18 апреля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнёра вызывает сожаление, заявил 18 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Claudio Santisteban/Global Look Press

«Не считаю, что в силу объявления о том, что Аргентина стремится получить такой статус, мы вдруг должны пересмотреть, перетряхнуть всю нашу повестку дня», — заявил он ТАСС.

Дипломат призвал государства здраво оценивать, что такое НАТО и куда альянс толкает международное сообщество. Рябков отметил, что такой шаг безопасности никому не добавит.

Ранее, 18 апреля, Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнёра. Как сообщил министр обороны Аргентины Луис Петри, письмо о намерениях стать глобальным партнёром передали заместителю генсека НАТО.

Глобальные партнёры НАТО — это страны, которые сотрудничают с альянсом на регулярной основе, но не могут присоединиться к нему. Эти страны тесно сотрудничают с вооружёнными силами США, пользуются военными и финансовыми преимуществами альянса. Такими партнёрами являются Австралия, Колумбия, Ирак, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Южная Корея.