Буэнос-Айрес, 18 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнёра. Об этом стало известно 18 апреля.

IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

«Я встретился с замгенсекретаря НАТО и представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — написал министр обороны страны Луис Петри в соцсети Х.

Аргентина работает над восстановлением связей для модернизации армии по стандартам НАТО, добавил он.

Страна нацелилась на полноценное партнёрство со странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея. Он направил письма главам стран БРИКС с уведомлением об отказе от присоединения к блоку. По мнению Милея, лучшим вариантом для защиты суверенитета Аргентины является альянс с США.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на это, Милей после победы на выборах перестал рассматривать кандидатуру экономиста и сторонника «долларизации» Аргентины Эмилио Окампо на должность главы центробанка, тем самым отказавшись от предвыборного общения заменить аргентинский песо на доллар США. Отмечалось, что Окампо никогда не собирался работать над реализацией «чужого плана, с которым не согласен».