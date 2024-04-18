Вашингтон, 18 апреля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не в состоянии удерживать позиции из-за нехватки боеприпасов, заявил посетивший позиции украинских подразделений британско-ливанский журналист Оз Катерджи в статье, опубликованной 17 апреля американским журналом Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что посетил бригаду украинской армии. У неё было девять гаубиц с максимальной дальностью 15 км, которые снабжали снарядами из расчёта по 10 выстрелов на орудие в день. Журналиста поразило, что им выделяют так мало боеприпасов.

«Из-за нехватки снарядов нам приходится расплачиваться жизнями», — пожаловался один бойцов.

Военнослужащие также рассказали, что соотношение выстрелов у российской и украинской сторон составляет от 10 до 20 к одному.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля газета Politico сообщила, что украинские офицеры жалуются на острую нехватку снарядов, большие потери, а также на плохое моральное состояние в ВСУ. Они опасаются, что российская армия прорвёт украинский фронт уже этим летом.

Газета The Wall Street Journal 6 апреля сообщила, что командование ВСУ из-за нехватки боеприпасов заставляет военных искать неразорвавшиеся снаряды в болотах.

Майор украинской армии в отставке Игорь Лапин 7 апреля заявил, что более половины личного состава ВСУ, находящегося на фронте, не доукомплектованы. Он заявил, что мобилизация не поможет исправить ситуацию на фронте.