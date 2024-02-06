Москва, 6 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Мир и Россия находятся в переломном моменте, россиянам необходимо сплотиться перед лицом попыток отменить всё русское. Об этом на заседании второго всероссийского форума партийного проекта «Женское движение «Единой России» заявил сопредседатель избирательного штаба действующего президента Владимира Путина, народный артист Владимир Машков.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Мне кажется, сегодня именно такой момент, когда нам необходимо встать плечом к плечу и быть как никогда едиными», — заявил он.

Машков указал на то, что это сплочение уже идёт, несмотря на попытки отменить русскую культуру. По его словам, отмена русской культуры равнозначна отмене мыслей, языка, ценности.

Он добавил, что мир и Россия находятся в переломном моменте, и он важен тем, что многие достаточно очевидные слова, вдруг обретают истинный смысл и значение.

«Такие слова, как справедливость, сострадание, сопереживание, сотрудничество, ответственность, любовь к ближнему и, конечно же, это великое чувство любви к своей родине», — отметил Машков.

При этом сопредседатель избирательного штаба Путина подметил, что любовь к родине прививается в семье.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Путин заявил, что в России сделают всё для сохранения культурного кода и традиций народов. Глава государства в этой связи подчеркнул, что у тех, кто из-за бугра пытается навязать России свою демократию, ничего не выйдет.

На встрече с главами муниципалитетов страны 16 января российский лидер также заявил, что противники России не ожидали, что в ответ на новые вызовы российское общество сплотится, а экономика будет укрепляться.

Летом 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству.