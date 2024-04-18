Москва, 18 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Следователи проверят законность получения гражданства России подозреваемым в убийстве на парковке в Москве и его родственниками. Об этом 18 апреля рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

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По её словам, уже задержали отца и друга подозреваемого, с которыми ведутся следственные действия.

«Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводится обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из числа его окружения», — сказала она.

Сотрудники ведомства также проверят законность получения подозреваемым в убийстве на парковке и его родственниками гражданства России, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали во время конфликта на парковке. Подозреваемый в убийстве припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, после чего местный житель сделал ему замечание. Оно переросло в драку, в ходе которой нарушитель ПДД воспользовался ножом.

Следственный комитет 18 апреля сообщил об установлении личности подозреваемого правоохранителями — гражданина одной из стран СНГ, который находится в России нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования убийства.

Позднее в этот же день брошенный автомобиль подозреваемого в преступлении нашли на парковке на Новороссийской улице в Москве. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль поиск и задержание предполагаемого убийцы.