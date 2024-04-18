Харьков, Украина, 18 апреля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. На территории Харькова прогремел взрыв. Об этом 18 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».

Ксения Михайлова/РИА Новости

«В Харькове был слышен взрыв», — проинформировал телеканал.

Не уточняется, в каком из районов города раздался взрыв. С 13:53 (совпадает с мск) на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске. Утром на территории Днепропетровской и Харьковской областей объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Украинские СМИ сообщили о не менее чем двух взрывах в Ивано-Франковске, а также в городах Коломыя и Бурштын.

В ночь на 18 апреля взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Хмельницкой области российские военные ударили по военному аэродрому в Староконстантинове, на котором украинская армия готовится принять американские истребители F-16.