Вашингтон, 18 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Российская армия дойдёт до Киева и глава киевского режима Владимир Зеленский потеряет город, если США не возобновят военную помощь Украине, заявила бывший заместитель главы Пентагона Мишель Флурнуа. Об этом 18 апреля сообщила газета The Hill.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она отметила, что в США называют линию фронта замороженной, но это не соответствует действительности, так как ВСУ испытывают большие трудности.

«Если они не получат помощь в ближайшее время, Россия, скорее всего, возьмёт под контроль новые территории, может дойти до того, что она снова станет реальной угрозой для столицы», — сказала Флурнуа.

При этом бывшая замминистра обороны признала, что США не смогут быстро помочь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля нижняя палата Конгресса Соединённых Штатов разработала законопроект, который предусматривает возмещение Украиной помощи, которую ей оказывают США. Если документ примут, американский президент будет обязан в течение 60 дней заключить с киевским режимом соответствующее соглашение. Законопроект также предусматривает выделение на поддержку Украины более $60 млрд, при этом из них $23 млрд планируют направить на восполнение американских арсеналов, из которых отправляли оружие для Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что США не только продолжают вынуждать Украину воевать до последнего украинца, но ещё хотят обложить её долгами. В то же время американцы не забывают о выгоде для себя, добавил он. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакая помощь Украине не изменит ход СВО.