Варшава, 18 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Пять польских солдат получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с военным грузовиком в польском городе Калеты, сообщило 18 апреля RFM24.

Piotr Twardysko/Global Look Press

«Военный грузовик вылетел с дороги и врезался в дерево. Пятеро солдат были доставлены в больницу», — сообщила радиостанция.

Как уточнили в полиции, 43-летний водитель грузовика был в трезвом состоянии. Пассажиров — женщину и четверых мужчин — госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

ДТП произошло ночью 18 апреля на лесной дороге. Обстоятельства происшествия выясняются. Дело о ДТП с польскими военнослужащими передали в Катовицко-Полудненскую военную прокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, в марте военный автобус и грузовик столкнулись на 45-м км Московской кольцевой автодороги. От сильного удара оба транспортных средства загорелись.

В декабре 2023 года на территории одного из воинских гарнизонов на Камчатке трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля, двигающийся по дороге общего пользования, не справился с управлением и совершил наезд на группу военнослужащих. Автомобиль двигался со скоростью примерно 80 км/ч и не успел вовремя затормозить.