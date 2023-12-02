Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. На территории одного из воинских гарнизонов на Камчатке трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП, сообщили 2 декабря в отделе информобеспечения Тихоокеанского флота.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером накануне, 1 декабря.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигающийся по дороге общего пользования, не справился с управлением и совершил наезд на группу военнослужащих», — сообщили в ТОФ.

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В результате трое военных получили травмы. Их доставили в лечебное учреждение, оказав необходимую помощь. Угрозы жизни пострадавших нет.

Ранее ИА Регнум сообщало о наезде водителя на колонну военнослужащих-срочников на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово. По данным Telegram-канала «112», пострадали шесть человек.

Сообщалось также, что автомобиль, наехавший на колонну с военными, двигался со скоростью примерно 80 км/ч и не успел вовремя затормозить. При этом на одном из пострадавших был светоотражающий жилет.