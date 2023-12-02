Москва, 2 декабря, 2023, 11:09 — ИА Регнум. На Камчатке водитель влетел в колонну военнослужащих — срочников на трассе, сообщил 2 декабря Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Шесть человек госпитализированы, ещё нескольким помощь оказали на месте», — говорится в сообщении.

По данным источника, ДТП произошло утром 2 декабря на 26-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово, неподалёку от воинской части. Водитель ехал на скорости около 80 км/ч. Он не успел среагировать не смотря на то, что один из пострадавших был в светоотражающем жилете.

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Как сообщало ИА Регнум, в Москве 2 декабря произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. ДТП произошло на Киевском шоссе в Новой Москве. После столкновения три автомобиля загорелись, погибли как минимум два человека. Движение транспорта восстановили через пять часов. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, ещё один человек пострадал и госпитализирован.