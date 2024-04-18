Москва, 18 апреля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль, на котором с места преступления скрылся подозреваемый в убийстве мужчины, совершённом на парковке во время поножовщины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

«Брошенный автомобиль «БМВ» был обнаружен на ул. Новороссийской», — проинформировало ведомство.

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В ведомстве подчеркнули, что прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы взяла под контроль работу по поиску и задержанию подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в районе Люблино зарезали 24-летнего мужчину в ходе конфликта на парковке. По версии следователей, 21-летний подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Местный житель сделал замечание, из-за чего произошла драка, в которой он погиб от удара ножом.

18 апреля Следственный комитет сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого — гражданина одной из стран СНГ, находящегося в России нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.