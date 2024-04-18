Москва, 18 апреля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли устройства связи, SIM-боксы и серверные станции, суммарных мощностей которых хватило бы на более чем 40 млн мошеннических звонков в сутки. Об этом стало известно 18 апреля.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Обнаружены 937 SIM-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу устройств связи. Из теневого оборота изъято не менее 277 тыс. SIM-карт различных операторов. Суммарные мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки», — сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Оборудование предназначалось для массовой рассылки, активации SIM-карт и преобразования международного телефонного трафика в российские сети. Обвинения в дистанционных хищениях средств со счетов предъявили 44 фигурантам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля оперативники ФСБ задержали пятерых организаторов узла связи в России, которые обеспечивали работу украинских call-центров, занимающихся телефонными мошенничествами и вымогательством у россиян денежных средств в особо крупном размере. Полученные средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование ВСУ, по предварительным данным, с использованием только одного узлa связи у граждан России похитили более 7 млрд рублей.