Москва, 8 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Компания, через которую украинские кол-центры похищали деньги у российских граждан, зарегистрирована в Турции. Об этом следует из видео допроса одной из задержанных, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России.

Кадр из видео

«Она предложила работу в своей компании, зарегистрирована компания в Турции», — сказала в ходе допроса задержанная.

Также задержанные показали компьютерные таблицы со списками фирм-«прокладок» и телефонами, на которые мошенники совершали звонки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880099" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению более ₽7 млрд для ВСУ

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали пятерых мошенников, причастных к созданию узла связи, который украинские кол-центры использовали для хищения у россиян денег для дальнейшего финансирования ВСУ.

Услуги связи и поддержание оборудования мошеннической группы оплачивались с помощью иностранных банков. По данным ведомства, данный узел связи причастен к хищению более семи миллиардов рублей, уточнили в ведомстве.

7 апреля глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества. Есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, отметил министр.