ФСБ опубликовала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств
Видео ФСБ: связанная с хищениями для ВСУ компания зарегистрирована в Турции
Москва, 8 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Компания, через которую украинские кол-центры похищали деньги у российских граждан, зарегистрирована в Турции. Об этом следует из видео допроса одной из задержанных, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России.
«Она предложила работу в своей компании, зарегистрирована компания в Турции», — сказала в ходе допроса задержанная.
Также задержанные показали компьютерные таблицы со списками фирм-«прокладок» и телефонами, на которые мошенники совершали звонки.
Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали пятерых мошенников, причастных к созданию узла связи, который украинские кол-центры использовали для хищения у россиян денег для дальнейшего финансирования ВСУ.
Услуги связи и поддержание оборудования мошеннической группы оплачивались с помощью иностранных банков. По данным ведомства, данный узел связи причастен к хищению более семи миллиардов рублей, уточнили в ведомстве.
7 апреля глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества. Есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, отметил министр.