Вашингтон, 17 апреля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Шансы украинской армии обернуть ситуацию в зоне боевых действий в свою пользу снижаются на фоне нехватки личного состава и военной помощи Запада. Об этом 17 апреля написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Шансы Украины на вытеснение России выглядят всё более мрачными», — говорится в публикации и напоминается, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не смогут остановить продвижение российских военных без большего объёма военной помощи от США.

Авторы статьи со ссылкой на украинских бойцов отметили, что сейчас фронт удерживает «разнородное одеяло подразделений», не до конца укомплектованных личным составом, а продвижение российских танковых колонн больше зависит от небольших дронов с боеприпасами из-за дефицита артиллерийских снарядов.

Отмечается, что Россия уже в ближайшие месяцы может окончательно повернуть ситуацию в свою сторону, а российскую стратегию в зоне боевых действий издание назвало жизнеспособной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля газета Politico написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Французское издание Le Figaro 12 апреля сообщило, что Запад уже ждёт поражения Украины в конфликте. По словам авторов статьи, огромные потери ВСУ из-за прозрачности фронта и точности ударов Вооружённых сил России делают любую украинскую атаку «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

Глава Минобороны Сергей Шойгу 2 апреля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии заявил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли свыше 80 тысяч бойцов. Он уточнил, что также украинские войска за этот период потеряли 14 тысяч единиц различного вооружения, включая более 1200 танков и бронемашин.