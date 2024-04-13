Киев, 13 апреля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 апреля после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил в своём Telegram-канале, что ФРГ передаст Украине ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам.

IMAGO/Global Look Press

«Благодарен канцлеру за решение по поставке ещё одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы ПВО», — написал глава киевского режима.

Также Зеленский призвал лидеров других западных стран последовать примеру Шольца.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля немецкий телеканал NTV со ссылкой на минобороны ФРГ сообщил, что Германия планирует предоставить Украине ещё одну систему Patriot. Всего с начала СВО Берлин предоставил Киеву две таких системы ПВО.

Днём ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что киевский режим ведёт переговоры с западными странами о выделении ВСУ двух батарей Patriot и одной — SAMP-T. Во время интервью газете Politico Кулеба, жалуясь на нехватку средств ПВО у Украины, потребовал дать Киеву «чёртовы Patriot».

Ранее также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой и Зеленским отказал в передаче системы ПВО Patriot для ВСУ.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у западных стран на складах есть сотни систем и тысячи ракет, отметил Рёпке.