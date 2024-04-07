Харьков, Украина, 7 апреля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Вопрос об организации принудительной эвакуации семей с детьми из двух районов на севере Харьковской области рассматривают украинские власти. Об этом 7 апреля сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории — это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, золочевское направление так называемое», — пояснил Синегубов.

По словам Синегубова, в этих двух районах, граничащих с Россией, усилились обстрелы. Глава администрации отметил, что, по данным властей, дети из этих районов уже вывезены, но решено провести проверку. Синегубов напомнил, что из 18 населенных пунктов на купянском направлении уже завершена принудительная эвакуация, ещё из 47 населенных пунктов четырёх общин области вывоз людей продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МВД Украины назвало недостоверными сообщения в СМИ, в которых утверждается, что российские войска могут окружить Харьков. В ведомстве заверили, что причин для эвакуации населения из Харькова и его окрестностей нет.

При этом 2 апреля военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселёв заявил, что жители Харькова массово покидают город из-за спровоцированного Киевом дефицита продовольствия. Он отметил, что цены на квартиры в населённом пункте снизились примерно на 35% и продолжают падать.