Харьков, Украина, 11 апреля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В Харьковской области будут принудительно эвакуировать семьи с детьми из 47 населённых пунктов, расположенных у линии фронта, заявила 11 апреля назначенная Киевом областная военная администрация.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о близких к границе с Россией населённых пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, города Харькова это не касается, сказано в сообщении.

По данным администрации, в указанных населённых пунктах проживает 182 ребёнка. Маршруты эвакуации уже определены, места временного проживания забронированы, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ 11 апреля и ранее сообщали о многочисленных взрывах в Харькове и области. Представители подполья заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову, вероятно, по объектам энергосистемы. После ударов в большей части города пропала вода, наблюдались перебои с электричеством и связью.

9 апреля сообщалось об ударах по Харьковскому авиаремонтному заводу и складу горюче-смазочных материалов в Харькове, днём ранее — о почти полном поражении нескольких электростанций в контролируемых Киевом регионах, в том числе в Харьковской области.

Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам, заявил 8 апреля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. До недавнего времени Харьков был одним из тех мест, которые хорошо прикрывались ПВО, что позволяло националистам оставаться в городе, но теперь ситуация изменилась и ВС РФ наносят удары планирующими бомбами, уничтожая все необходимые цели, сказал эксперт.