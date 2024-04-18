Москва, 18 апреля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооружённый мятеж, который готовили украинские националисты, завербованные в ходе оккупации нацистами УССР. Об этом говорится в рассекреченном архивном документе ФСБ России, обнародованном в канун 81-й годовщины со дня создания спецслужбы.

Сергей Пятаков/РИА Новости

В докладной записке от 29 августа 1944 года Сталину и Вячеславу Молотову замначальника Главного управления контрразведки «Смерш» Николай Селивановский доложил, что на освобождённой от гитлеровской оккупации весной 1944 года Западной Украине члены ОУН (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуя в координации с подпольщиками, получили указание мобилизоваться в ряды Красной армии для совершения диверсий.

Согласно документу, группа военнослужащих 148-го запасного стрелкового полка 20-й запасной стрелковой дивизии готовила вооружённое выступление в полку, рассчитывая привлечь на свою сторону весь его личный состав, укомплектованный мобилизованными с Западной Украины. В июле 1944 года отдел «Смерш» Киевского военного округа арестовал повстанческую группу из 41 человека.

В результате проведённой органами «Смерш» работы среди личного состава военных округов в запасных стрелковых дивизиях с 1 апреля по 25 августа 1944 года выявили и арестовали 4220 участников ОУН и УПА.

Следствие по делам арестованных украинских националистов установило, что их значительная часть зверски расправлялась с советским активом и военнопленными, совершая нападения на советские партизанские отряды, и вела среди населения вражескую пропаганду, направленную против Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум, из архивных документов, опубликованных ФСБ, стало известно, что гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Такие сведения в ходе допроса раскрыли руководители германской военной разведки.

В апреле управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».

В феврале спецслужба рассекретила материалы о зверской казни нацистами подпольщиков из «Молодой гвардии» зимой 1943 года. В частности, обнародовали копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.