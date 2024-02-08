Москва, 8 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверской казни нацистами членов советской подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия» зимой 1943 года.

Кадр из фильма «Молодая гвардия» реж. Сергей Герасимов. 1948. СССР

На сайте служба обнародовала, в том числе, копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других «молодогвардейцев».

Так, бывший начальник немецкой окружной жандармерии капитан Эрнст Эмиль Ренатус подтвердил следствию свою причастность к расправе над членами «Молодой гвардии». Он заявил, что участников комсомольской организации арестовали, пытали, а потом расстреляли по его приказу.

В участии в казни членов «Молодой Гвардии» на допросе также признались немецкие жандармы Отто Древитц и Эрих Шрёдер.

«В феврале 1943 года за два дня до бегства из Ровеньки на запад я принимал участие в казни восьми советских патриотов, в числе которых находилась Любовь Шевцова», ― рассказал Шрёдер.

Красная армия освободила Краснодон от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года. Сразу же после освобождения советские органы госбезопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к совершению преступлений против мирного населения.

В августе 1943 года в городе состоялся закрытый судебный процессе над группой пособников нацистов, принимавших участие в убийствах мирных жителей, в том числе в расправе над членами «Молодой гвардии». На скамье подсудимых находились предатели и палачи членов организации: следователь местной полиции Михаил Кулешов, тайный осведомитель Василий Громов и его пасынок Геннадий Почепцов.

Военный трибунал войск НКВД Ворошиловградской области приговорил всех троих к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор публично привели в исполнение 19 августа того же года.

7 апреля 1947 года в городе Баутцене задержали и этапировали в Москву начальника Ровеньковской окружной жандармерии Эрнста Эмиля Ренатуса. К концу лета 1947 года разыскали ещё троих его бывших подчиненных ― Якоба Шульца, Отто Древитца и Эриха Шрёдера. Следствие вели сотрудники следственной части по особо важным делам МГБ СССР.

29 октября 1949 года постановлением особого совещания при МГБ СССР за учинённые на территории СССР зверства и насилие над гражданским населением Древитцу, Ренатусу, Шрёдеру и Шульцу назначили 25-летние сроки в лагере.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января управление ФСБ России по Архангельской области рассекретило архивное дело в отношении участника нацистских карательных операций, уроженца Херсонской области Эдгарда Зееля. Он с пособниками проводил их в годы Великой Отечественной войны в Каменец-Подольской области Украины. Согласно документам, в январе 1944 года полицай Зеель совместно с отрядом СС принимал участие в карательной операции против советских партизан и мирных жителей в селе Коневка.

ФСБ 4 октября рассекретила архив о сотрудничестве поляков с немцами в концлагере «Шталаг-1А». Согласно документам, поляки в нацистском концлагере заслужили у немцев право занимать лучшие места. Их назначали руководить участками — столовой, баней, складом. Выслуживаясь, поляки получали хорошие должности.