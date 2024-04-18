Луганск, 18 апреля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Киевские власти большими партиями завозят в Харьков и Харьковскую область генераторы. Об этом 18 апреля сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В город Харьков и Харьковскую область начали приходить большими партиями электрогенераторы», — написал он.

По словам эксперта, привезённые генераторы отвозят на склады, с которых их увозят представители государственных предприятий и бойцы ВСУ.

В регион также доставили на автоприцепах автономные электроподстанции от ведущих мировых брендов, являющиеся дорогостоящим оборудованием, отметил Марочко.

«[Оно] позволяет запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. На тот момент на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В ночь на 14 апреля а Харькове также прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявляли на территориях Сумской и Харьковской областей. Украинская армия заявила о якобы уничтожении всех десяти атакующих беспилотников, однако в назначенной Киевом харьковской областной военной администрации подтвердили атаку на объект критической инфраструктуры.