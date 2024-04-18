Москва, 18 апреля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Доклады о расследовании уголовных дел об опасных операциях, которые, как предполагается, проводил нейрохирург в частной клинике Москвы, поручил предоставить ему глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 17 апреля сообщает Telegram-канал ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств», — уточняется в заявлении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Первому заместителю директора судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Александру Соболеву поручено представить доклад о сроках проведения экспертиз по этому делу.

Отмечается, что сюжет о нескольких неудачных операциях вышел на одном из федеральных телеканалов. Пациенты заявили об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. Уголовные дела возбуждены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи московского СК при содействии сотрудников правоохранительных органов и специалистов Росздравнадзора провели обыски в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова и в его доме. Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть пациентов.

Следственный комитет 29 февраля возбудил уголовное дело по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве. Следователи установили, что 35-летний мужчина умер через десять дней после операции, которую проводили 16 февраля в частной клинике.