Москва, 15 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Следователи столичного СК при содействии сотрудников правоохранительных органов и специалистов Росздравнадзора провели обыски в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова и в его доме. Об этом 15 апреля сообщили в Следственном комитете.

Софья Сандурская/ТАСС Пластический хирург Тимур Хайдаров

Также оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть, дознаватели провели по месту жительства генерального и исполнительного директоров клиники, главного врача, хирурга, ассистента и врача-анестезиолога.

«Обнаружены и изъяты интересующая документация и носители информации. Фигуранты допрошены и с ними проведены очные ставки», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, по инициативе следствия приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике Тимура Хайдарова, операционные помещения опечатали. По данным следствия, 16 февраля 2024 года в клинике пластической хирургии «Ай Кью Пластик» на севере Москвы, пациенту провели операцию. На следующие сутки после выписки 36-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья. После обращения в эту клинику ему проверили повторное оперативное вмешательство. Но это не помогло. Мужчину госпитализировали в другое медучреждение, где он впал в кому и в скором времени скончался.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет РФ 29 февраля возбудил уголовное дело по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве. Следователи установили, что 35-летний мужчина умер через десять дней после операции, которую проводили 16 февраля в частной клинике. Его выписали, а через три дня ему стало плохо. Он вновь обратился в клинику, где впал в кому и, не приходя в сознание, умер.

Мужчину оперировали в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique. Кто проводил операцию, не уточняется, но есть предположения, что не сам владелец клиники. Также СМИ написали, что погиб продюсер Пётр Гаврилов, которому в клинике сделали операцию на желудке.