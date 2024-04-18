Вашингтон, 18 апреля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Китайские власти примут необходимые меры, в случае если США решатся на дополнительные санкции против китайских компаний из-за помощи, которую Пекин якобы оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Так дипломат прокомментировал слова замруководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела о том, что Вашингтон готов сделать такие шаги.

«Китай всегда выступает против неправомерных односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами, и будет продолжать принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — сказал представитель китайского посольства в беседе с ТАСС.

Лю Пэнъюй опроверг утверждения американской стороны о том, что Китай оказывает военную поддержку России. По его словам, США просто используют подобные доводы, чтобы ввести необоснованные санкции против Пекина.

Дипломат также напомнил, что сами Соединённые Штаты продолжают поставлять вооружение Украине. Он подчеркнул, что Китай, в свою очередь, всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, активно содействуя мирным переговорам.

Лю Пэнъюй также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией является честным и откровенным и что такие отношения не должны подвергаться вмешательству третьей стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Белый дом не обнаружил доказательств того, что КНР оказывает прямую военную помощь РФ в рамках спецоперации.

Глава МИД Китая Ван И по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине назвал односторонние санкции актом запугивания. Руководитель китайского ведомства выступил против подобных мер.,