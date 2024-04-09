Вашингтон, 10 апреля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Белый дом не обнаружил доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в связи с проведением спецоперации. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

«Мы не видели никаких доказательств того, что китайская сторона оказывает прямую военную помощь России. Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс», — сказал чиновник.

Что касается комментария по переговорам главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, Салливан пояснил, что «пока комментировать встречу или давать ей характеристику не может», так как не было возможности ознакомиться с её результатами.

Как сообщало ИА Регнум, Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил 9 апреля Си Цзиньпин в ходе встречи с Лавровым в Пекине.

Глава российского МИД 8 апреля прибыл в Пекин с официальным визитом. Он провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых, в частности, заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень.

Председатель КНР приветствовал визит Лаврова как этап подготовки будущей поездки президента России Владимира Путина в Пекин. Визит главы государства в КНР прорабатывается, его сроки будут названы позднее.