Барановичи, Белоруссия, 18 апреля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Сотрудники милиции задержали 27-летнего жителя белорусского города Барановичи, у мужчины нашли и изъяли большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

Кадр из видео

Начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) ведомства Евгений Пилецкий уточнил, что задержанный является участником некоторых деструктивных Telegram-каналов.

«В поле зрения сотрудников ГУБОПиК МВД попал активный участник деструктивных Telegram-каналов, который имеет глубокие познания в стрелковом оружии, изготовлении горючих смесей и взрывчатых веществ, а также тактике их использования», — сказал он.

Задержанный хранил пистолеты, пулемёты, гранаты, патроны, холодное оружие и средства связи. Мужчина также признался, что занимается чёрным копательством.

Кроме того, он рассказал, что имеет наркозависимость. Следствие начало проверку в отношении задержанного и назначило проведение ряда экспертиз.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе в Белоруссии задержали и арестовали гражданина Украины, который по заданию украинских спецслужб переправлял через границу на белорусскую территорию беспилотники, оружие и взрывчатку.

Украинец делал схроны в лесу. В ходе следствия обнаружены тайники, изъято огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело.