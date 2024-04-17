Вашингтон, 18 апреля, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Поражение Украины в конфликте с Россией было легкопредсказуемым. Такое заявление сделал 17 апреля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, который выложил скриншот статей издания Politico, в которых шла речь о разных этапах украинского конфликта. Первая статья озаглавлена «Украина побеждает — и меняется», а заголовок более поздней статьи гласит: «Украина движется к поражению». Пользователь прокомментировал свою публикацию словами «Как всё начиналось и как всё обстоит сейчас».

В свою очередь, Маск тоже обратил внимание на публикацию.

«Это было легко предсказать. На самом деле я это предсказал», — такой комментарий оставил миллиардер под заметкой пользователя.

В ответ тот же пользователь выразил сожаление в связи с тем, что Маск подвергался резкой критике со стороны американских СМИ за такой точный прогноз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. Так он отреагировал на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Блинкен заявил, что Украина, по его мнению, находится на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле. Он также назвал целью июльского саммита альянса в Вашингтоне содействие «возведению моста» к членству Киева в блоке.