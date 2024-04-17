Брюссель, 17 апреля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает Украину суверенным государством. Об этом он заявил 17 апреля, выступая на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить», — сказал он.

Орбан также заявил, что страны ЕС своими действиями не приближают мир на Украине, а только делают хуже.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 7 апреля признал, что Украина без помощи США не выстоит в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что ВСУ без поддержки даже не смогут удержать фронт.

Глава МИД России Сергей Лавров в январе заявил, что у Украины получается выжить только благодаря «подачкам» Запада. Он добавил, что украинский народ уже стал понимать, что его настоящий враг — киевский режим, насаждающий ложь о России.