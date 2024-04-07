Киев, 7 апреля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В случае, если Конгресс США не одобрит выделение нового пакета военной помощи, Украина проиграет в конфликте с Россией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с собирающими помощь Киеву иностранными актёрами, музыкантами, а также деятелями науки и бизнеса, видеозапись которой он 7 апреля опубликовал в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нужно как раз сказать конкретно Конгрессу: «Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну», — сказал Зеленский.

Он отметил, что без американской помощи ВСУ будет крайне тяжело не только выиграть, но даже удержать фронт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля Зеленский заявил о готовности Украины к любому варианту для получения американской военной помощи. Лидер киевского режима отметил, что готов получить помощь от США даже в кредит, только чтобы это было сделано сразу.

Ранее в этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что все страны — члены блока в конце концов поддержат предложение о создании военного фонда долгосрочной помощи для Украины. По его утверждению, у членов альянса нет возможности избежать таких трат.

Американский экономист Джеффри Сакс 3 апреля предупредил Киев, что новый пакет военной помощи США обернётся только колоссальными потерями ВСУ и утрате территории Украиной. Эксперт отметил, что, по его мнению, Вооружённые силы России будут продвигаться до момента, пока киевский режим с союзниками не сядут за стол переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров 5 апреля рассказал, что добровольную военную помощь НАТО Украине Запад хочет сделать для стран — членов альянса обязательной для того, чтобы продолжать боевые действия киевского режима против Москвы.