Саратов, 6 мая, 2020, 09:33 — ИА Регнум. В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы полиции, обвиняемой по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей»), сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Удалось установить, что в период с марта по апрель 2019 года женщина, будучи в должности начальника миграционного пункта одного из отделов полиции МВД РФ по Саратовской области, находилась в служебной командировке в Озинском районе области. Там она получила от мужчины взятку в сумме 8 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за незаконные действия в виде непривлечения иностранных граждан к административной ответственности за совершенное правонарушение.

Обвиняемая вину признала и раскаялась. Дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель одного из отделов администрации Балтайского муниципального района Саратовской области получила от местной жительницы взятку в размере 18,8 тыс. рублей.

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