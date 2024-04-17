Лондон, 17 апреля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Чтобы отразить массированную атаку Ирана, Израиль потратил больше одного миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на бывшего израильского военного чиновника.

Tomer Neuberg/AP/TASS Израильская система ПВО «Железный купол» во время перехвата ракет, выпущенных из Ирана

«Чиновник оценил стоимость субботней обороны в более чем один миллиард долларов в виде потраченных материалов», ― указали авторы.

При этом отмечено, что в эту суму не вошли затраты США, Франции и Великобритании на отправку самолётов.

Ранее экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам бригадный генерал запаса Рам Аминах заявил, что отражение сотен ракет и беспилотников Ирана системой ПВО могло стоить Израилю до $1,3 млрд за одну ночь. Он добавил, что эта сумма значительно превышает ту, которую заплатил за атаку сам Иран.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. В числе жертв атаки оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

В ответ на эту атаку Иран в ночь с 13 на 14 апреля нанёс массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотников.

Иранский государственный телеканал Press TV 15 апреля сообщил, что все применённые при ударе по Израилю гиперзвуковые ракеты успешно преодолели израильские средства противовоздушной обороны и поразили назначенные цели. До этого телеканал уточнил, что Иран использовал не менее семи гиперзвуковых ракет во время ударов по Израилю.

В свою очередь в пресс-службе Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что военные американской армии при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США отразили масштабную атаку по Израилю со стороны Ирана и Йемена и сбили свыше 80 дронов и как минимум шесть баллистических ракет. Также они уничтожили пусковую установку и семь беспилотников на контролируемой хуситами части Йемена.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 15 апреля пообещал, что Израиль ответит на этот удар. Он отметил, что еврейское государство не станет поддаваться эмоциям и поступит «мудро».

В тот же день иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран предупредил США о своей жёсткой реакции в случае, если Израиль решится провести новую атаку в ответ на недавний удар Ирана по израильской территории.

Замглавы главы МИД Ирана Али Багери Кани 16 апреля заявил, что в случае ответа на удар Тегерана Израиль получит ответные меры через секунды, а не через 12 дней. Он уточнил, что израильскую сторону в этом случае ждёт намного более сильный удар.