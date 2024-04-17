Севастополь, 17 апреля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. На территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом 17 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, сигналы воздушной тревоги звучали в Севастополе 15 апреля. Тогда власти призвали горожан плотно закрыть окна в домах и квартирах и не подходить к ним, перекрыть газ с водой и отключить электричество.

В то же время на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Через некоторое время движение возобновили, но вскоре перекрыли второй раз. На момент перекрытия проезда по мосту ожидали более 600 автомашин.

Режим воздушной тревоги также объявляли в Севастополе 23 марта. Причины не уточняли.