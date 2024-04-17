Москва, 17 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил прогноз Международного валютного фонда по российской экономике, отметив фиксацию позитивного развития её динамики. На брифинге 17 апреля представитель Кремля отметил, что улучшение прогноза роста ВВП страны до 3,2% в 2024-м позитивно, но озвучивать какие-то конкретные выводы рано.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Дмитрий Песков

«Динамика экономики России действительно сейчас развивается в позитивных значениях. Надеемся, что эта динамика, может, не на таком уровне, может, скромнее, а может, и быстрее, будет продолжаться. МВФ это фиксирует», ― заявил Песков журналистам.

Днём ранее МВФ скорректировал в сторону улучшения прогноз роста ВВП России в 2024 году, увеличив его до 3,2%. Специалисты фонда повысили прогноз на 0,6 п. п. по сравнению с январскими оценками. Текущий прогноз по российскому ВВП на 2025 год также был увеличен на 0,7 п. п., до 1,8%. По оценкам МВФ, в прошлом году темпы роста экономики РФ составили 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что ВВП России по итогам минувшего года увеличился на 3,6%. Он назвал 2023 год сложным периодом, в том числе из-за усиления внешнего давления на страну, но подчеркнул, что она успешно справилась с трудностями. Совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам прошлого года увеличился на 3,8%, отметил он.