Вашингтон, 17 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Западные санкции иногда оказывают влияние на сотрудничество Москвы и Каира, однако власти Египта знают, как с ними справиться, и видят возможности работы с Россией даже в таких условиях. Об этом 17 апреля на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне заявил министр финансов Египта Мухаммед Мааит.

ТАСС/Pan Chaoyue/Xinhua/ZUMAPRESS.com

«Мы видим, как это решать», ― сказал в беседе с «РИА Новости» глава финансового ведомства.

Министр добавил, что центробанк страны продолжает обсуждать возможность начать принимать в Египте карту «Мир».

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия развивает отношения с Египтом на равноправных основах, несмотря на попытки узкого круга государств узаконить доминирование в мире. Он отметил, что товарооборот двух стран растёт быстрыми темпами и уже достиг $6 млрд. Это почти на 30% больше, чем в 2022 году.

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января по видео-конференц-связи дали старт строительству четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Глава государства назвал этот проект важнейшим для российско-египетских отношений. По словам российского лидера, его реализация внесёт значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить её энергетическую базу. Ас-Сиси, в свою очередь, выразил глубокую признательность России за реализацию этого проекта.