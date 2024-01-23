Москва, 23 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил президента Владимира Путина за строительство АЭС «Эд-Дабаа». Об этом он заявил 23 января в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Строительство проекта идёт более высокими темпами», — сказал президент Египта.

По словам ас-Сиси, начало заливки бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» открыло новую станицу в отношениях между Каиром и Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и ас-Сиси по видео-конференц-связи 23 января дали старт заливке бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», расположенного в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира.

В 2016 году президент Египта одобрил строительство АЭС на кредитные средства, предоставляемые Россией. Стоимость контракта оценили в $30 млрд, из них $25 млрд — российский кредит. Погашение по нему начнётся после ввода АЭС в эксплуатацию.

Первые блоки АЭС в Египте начали строить в 2022 году. В мае 2023 года «Росатом» начал строительство третьего энергоблока. В госкорпорации тогда заявили, что сооружение первых двух энергоблоков идёт согласно плану.