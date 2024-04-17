Вашингтон, 17 апреля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Украинские власти не смогут получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их конфискации западными странами. Об этом 16 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника минфина США.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Высокопоставленный чиновник минфина заявил, что ни один вариант не был снят с рассмотрения, но отметил, что у Украины также не будет возможности получить всю сумму сразу, даже если замороженные [российские] активы будут изъяты», — отмечается в публикации.

Знакомые с ситуацией источники заявили изданию, что одно из рассматриваемых и самых перспективных предложений предполагает, чтобы страны «Группы семи» перевели причитающиеся по замороженным российским активам проценты для использования их как залог для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Киеву.

Чиновник также заявил, что обсуждения по этому вопросу продолжат на текущей неделе, однако каких-либо важных событий призвал не ждать. При этом он не стал говорить, какой из вариантов является самым вероятным, заметив, что окончательное решение по этому вопросу должны принять лидеры стран «Большой семёрки».

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американская администрация понимает, что Россия даст ответ в случае, если кто-либо решит конфисковать её замороженные активы. Она признала, что российская сторона уже предприняла ряд мер в отношении компаний из США и Евросоюза.

Профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах 6 апреля отметил, что ЕС столкнётся с большими издержками в случае конфискации активов России. По словам эксперта, это будет похоже на выстрел в собственную ногу. Он подчеркнул, что нет никаких юридических оснований изымать замороженные средства, а потому инвесторы отвернутся от ЕС, если организация перестанет уважать право собственности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2023 года отмечал, что российская сторона обязательно примет меры в случае конфискации активов. Представитель Кремля также указал на то, что изъятие замороженных средств противоречит всем возможным правилам.