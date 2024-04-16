Вашингтон, 16 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки осознаёт, что Россия примет ответные меры, если кто-либо решится конфисковать её замороженные активы, заявила 16 апреля на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Разумеется, будут ответные меры. Мы изучаем риски, связанные с использованием этих активов, и оцениваем различные стратегии, которые можно было бы представить лидерам G7», — сказала она.

Йеллен отметила, что Россия уже приняла меры против ряда американских и европейских компаний. Министр также рассказала, что рассматриваются разные варианты, каким образом использовать российские активы для помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2023 года заявил, что Москва обязательно примет меры в случае конфискации активов. Такой шаг Запада повлечёт для него судебные издержки, отметил он. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что изъятие замороженных средств противоречит всем возможным правилам.

Профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах 6 апреля заявил, что Евросоюз столкнётся с большими издержками, если конфискует российские активы. Эксперт сравнил это с выстрелом в собственную ногу. Он указал на то, что нет никаких юридических оснований изымать замороженные средства и инвесторы отвернутся от ЕС, если тот не будет уважать право собственности.