Париж, 6 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Если Евросоюз решится конфисковать замороженные российские активы, это сделает его мишенью для возмездия, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье, опубликованной 6 апреля журналом Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если у Соединённых Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это будет выстрелом себе в ногу», — заявил он.

Профессор указал на то, что идея конфискации суверенных активов в рамках антироссийских санкций вызывает множество споров в среде юристов, так как санкции являются временной мерой, которая должна быть обратимой. Он также раскритиковал предложение использовать российские замороженные средства в качестве залога по кредитам, так как это фактически будет такой же конфискацией.

«Инвесторы отвернутся от ЕС, если он поставит под сомнение уважение к правам собственности, а эта проблема вряд ли волнует такую ​​доминирующую экономическую державу, как Соединённые Штаты», — написал Штайнбах.

Он подчеркнул, что любой вариант изъятия российских активов будет сомнителен с точки зрения закона. Профессор также отметил, что США исторически редко когда беспокоились по поводу соблюдения международного права, но у Европы другие культурные ценности.

Газета Politico 2 апреля сообщила, что Китай, Саудовская Аравия и Индонезия выступили против изъятия замороженных российских активов и призвали ЕС не делать этого, несмотря на давление со стороны США и Великобритании. Представители дружественных России стран указали на то, что это станет прецедентом, после которого остальные государства будут опасаться таких мер в отношении себя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил, что Москва расценивает заявления о возможной конфискации её активов как провокационные, так как говорится о незаконном изъятии средств. Он предупредил, что такие шаги Запада подорвут к нему доверие международных инвесторов. Это не останется без последствий, предупредил представитель Кремля.