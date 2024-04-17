Москва, 17 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Бывших коллег экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко объявили в розыск за взятку почти в пять млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».

Максим Блинов/РИА Новости Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко

Так, бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки. В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти в пять млрд рублей обвиняют сотрудника одного из самых секретных подразделений министерства Сатюкова.

В материале издания сообщается, что в отличие от Захарченко, отбывающего 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд рублей, новый фигурант дела и его экс-коллега Дмитрий Соколов, выступавший посредником, успели скрыться за границу. Их арестовали заочно. По одной из версий, они могут находиться в Дубае. По версии следствия, деньги им перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года.

Помимо этого, фигуранты дела под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» Алексею Иванову (Билюченко) — системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре.

Как сообщало ИА Регнум, заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима по обвинениям в получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Захарченко также лишили звания полковника.

Позднее, в мае 2022 года, Пресненский суд Москвы вынес новый приговор в отношении Захарченко. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. У него и членов его семьи следователи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах столицы, четыре автомобиля и драгоценности. Также при обыске нашли валюту на сумму в размере 8,5 млрд рублей.