Брюссель, 17 апреля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Руководство Европейского союза должно уйти в отставку, поскольку провалило все заявленные и ключевые для европейских стран проекты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции 16 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зелёный переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению венгерского премьер-министра, Евросоюз нуждается в новых лидерах, а действующее руководство должно уйти в отставку. Кроме того, Брюссель прибегает к методам политического шантажа, используя принцип верховенства закона и механизм обусловленности как прикрытие.

Ранее в Брюсселе полиция запретила проведение Конференции национального консерватизма, в которой должен был принять участие Виктор Орбан. По информации агентства Bloomberg, сотрудники правоохранительных органов угрожали отключить в здании электричество. Премьер-министр Венгрии, комментируя решение властей сорвать мероприятие, обвинил Брюссель в нарушении свободы слова.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Виктор Орбан также призвал к переменам в руководстве Евросоюза, которое, по его словам, не отражает интересов европейских стран, а действует по указке политических элит и финансовых группировок. Также Орбан подчеркнул, что лидеры ЕС не смогли справиться с наиболее важными проблемами, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине.