Тбилиси, 16 апреля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Сотрудники спецназа полиции в Тбилиси начали разгонять собравшихся у парламента Грузии участников митинга против принятия закона об иностранных агентах, сообщил ТАСС. Для этих целей применили слезоточивый газ.

Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

По информации журналистов, правоохранители оттесняют протестующих от служебного входа в парламент, а также применяют слезоточивый газ. Активисты отступают, полиция задерживает протестующих.

Сообщается, что в акции участвуют лидеры оппозиционных партий, в том числе депутат парламента республики глава партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Если его примут, неправительственные организации, получающие от 20% средств из-за рубежа, будут обязаны отчитываться о расходах. Комитет парламента по правовым вопросам поддержал инициативу.

Рассмотрение законопроекта проходит на фоне протестных акций. Их участники заявляют, что этот закон помешает евроинтеграции Грузии. Протестующие также называют законопроект об иноагентах «российским законом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными.