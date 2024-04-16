Орск, Оренбургская область, 16 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Угрозы подтопления центра города Орска после перелива воды через дамбу на частном водохранилище на границе с Казахстаном вблизи орского поселка Тукай не обнаружили, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Владимир Астапкович /РИА Новости

«Посёлок Тукай территориально к Орску относится, но в 25 км от центра. Под сомнением был только посёлок», — заявили в администрации.

Сейчас в посёлке с населением почти 300 человек идёт эвакуация жителей. Уровень реки пока не критичный, однако, сколько воды придёт, предугадать невозможно, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в мэрии Орска 16 апреля заявили, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу, вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. В администрации указали на риск подтопления посёлка Тукай. В этой связи объявили эвакуацию.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера. По данным МЧС, в Орске остались подтопленными 3725 домов. Эвакуировали 2557 человек, включая 801 ребёнка.

Количество подтопленных паводком домов в России сократилось до 15 тысяч. По данным оперативных служб, на утро 16 апреля в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплены 14 960 жилых домов.