Орск, Оренбургская область, 16 апреля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу, вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай, сообщили 16 апреля в мэрии.

РИА Новости

«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу. Есть угроза подтопления поселка Тукай», — заявили в администрации города.

Мэрия объявила эвакуацию. Жителей разместят в пунктах временного размещения на базе школ № 17 и 88. Для перевозки жителей привлекли муниципальные автобусы.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске 5 апреля прорвало дамбу. Два дня спустя в Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера. По данным на 8:00 15 апреля, в Оренбурге подтопленными оставались 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения. Из зоны подтопления эвакуировали 1708 человек, включая 170 детей.

Глава МЧС России Александр Куренков 15 апреля прибыл в пострадавший от паводка город Орск. В первый раз после начала паводка Куренков приезжал в Оренбургскую область 7 апреля.

По данным МЧС, в Орске остаются подтопленными 3725 домов. Из зоны подтопления эвакуировали 2557 человек, в том числе 801 ребёнка. В пунктах временного размещения находятся 645 человек, 94 из них — дети. Уровень воды в реке Урал в пределах Орска составлял 618 см.