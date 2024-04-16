Запорожская область, 16 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Депутат Акимовского окружного совета от «Единой России» Антон Якименко, на которого Вооружённые силы Украины совершили покушение в Запорожской области, остался жив, сообщили 16 апреля в администрации Акимовского района.

Владимир Рогов Депутат Акимовского окружного совета от «Единой России» Антон Якименко

«Якименко жив. На месте ведутся следственные действия», — сообщил представитель администрации Акимовки агентству «РИА Новости».

В свою очередь, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что жизни Якименко ничего не угрожает.

«Антону повезло, основное направление взрыва прошло мимо. Его задело по касательной. Жизни ничего не угрожает», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов написал в Telegram-канале о покушении украинской стороны на Якименко. Он уточнил, что Якименко на выборах в местные органы власти вошёл в первую тройку избирательного списка «Единой России».

Позже Рогов сообщил, что совершившие покушение прикрепили взрывное устройство к воротам на уровне головы. Депутат открыл ворота, чтобы загнать машину во двор, в этот момент прогремел взрыв.